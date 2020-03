Wir gegen Corona: Komplimente für Fortgeschrittene

Melonenstrategie - Kochen ohne Stress - Ruppigkeit und Milde - Dalai Lama und Jogi Löw - Respekt - Zigarettenfantasien - Fremdeln mit Instagram - schwelende Konflikte aufräumen - Ballast abwerfen - und ein Gedicht von Stephen Kings Frau im balinesischen Affenpuff

In der elften Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost arbeiten die Schumachers an ihrer Komplimentkompetenz, verwechseln den Dalai Lama mit Jogi Löw, finden unter all der Ruppigkeit viel Milde und Respekt, werfen emotionalen Ballast ab, fremdeln mit Instagram, wünschen sich eine Kindersicherung für Eltern, blicken mit geschlossenen Augen in die Weite und wundern sich über ein Bärengedicht, das Stephen King einst anmachte.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts