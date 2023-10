Ist die Hoffnung eine Gurke, Amelie Weber?

Die Gen Z schiebt die Schuld den Boomern zu. Ist der Nachwuchs wirklich so? Nö, sagt Journalistin Amelie Weber, 27.

Warum wählen junge Menschen AfD? Gibt´s Auswege aus der Klimakrise? Festkleben oder anpassen? Aber zuerst mal eine Diagnose vom Therapeuten. Boomer Hajo Schumacher und Sohn Paul, klassischer Vertreter der Gen Z, debattieren mit der Buchautorin Amelie Weber über ein legendäres Lindner-Zitat und Tränen in Brüssel, Mittelschichtsfamilien mit Pool und Flugzeug und das Grundrecht auf Sexismus, ein Leben mit Kriegen, Pandemien und Turbokapitalisten, über Sinn und Unsinn von Generationen-Stereotypen, über die Zukunft der Demokratie, über das bedingungslose Grundeinkommen und das Ende des Erbens, über mutmachende Signale in komplexen Zeiten und vor allem über die Heilkraft der Hoffnung, denn: Ohne Hoffnung ist alles nichts. Plus: Warum frische Gurken nicht nur ein vegetarisches, sondern auch ein mutmachendes Symbol sind. Folge 661.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

