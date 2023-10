Nein zum Jein: Weniger grübeln, mutiger entscheiden

Soll ich's wirklich machen oder lass' ich’s lieber sein? Radikal wie Elon Musk oder widersprüchlich wie die Realität? Wie wir konstruktiv mit Feedback umgehen. Im Mutmachpodcast von Funke diskutieren Paul und Hajo Schumacher Strategien und Modelle, die helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Warum weiße Wände die Gedanken beruhigen. Wie ein Team wirklich gemeinsame Sache macht. Was wir vom US-Präsidenten Eisenhower lernen können. Wie Warren Buffet entscheidet. Vom Wert des emotionalen Nackigmachens. Von der Verlockung sich verletzt zu fühlen. Was ist der Unterscheid zwischen wichtig und dringend? Steht TEAM für "Toll, Ein Anderer Macht´s“ oder für "Totales Engament Aller Mitglieder“? Plus: Das Ziel heißt immer - Rockstar. Nr. Folge 658.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de