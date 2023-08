Hilfe, meine Tochter ist genderfluid

Nein, es ist keine Phase. Nein, es ist kein TikTok-Trend. Und nein, es ist auch kein Problem. Verena Carl führte ein ganz normales Familienleben mit Mutter, Vater und zwei Kindern. Bis die Tochter erklärte, dass sie sich in den gängigen Hetero-Normen nicht wohlfühlt. Sie bezeichnet sich als genderfluid, bewegt sich also irgendwo zwischen den Polen von Mann und Frau. Ein queeres Kind also. Und jetzt?

Im Mumachpodcast von Funke berichtet Verena Carl, wie die Familie mit der unerwarteten Aufgabe umgeht: Handelt es sich nur um eine Flause oder Phase? Ist Instagram schuld? Was darf man sagen? Worüber darf man lachen? Was muss man alles lernen? Fazit: alles kein Problem. Mit Neugier, Offenheit und Zuwendung läßt sich die neue Lage bestens bewältigen. Und Humor hilft natürlich. Plus: In ihrem Buch „Queere Kinder“ gibt Verena Carl zusammen mit Christiane Kolb eine Orientierungshilfe für Eltern mit LGBTQIA+-Nachwuchs. Folge 641.