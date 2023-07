Mutmach-Podcast: Wie kann man lachen bei all dem Elend, Düzen Tekkal?

„Jeder Völkermord beginnt mit Feindbildern“, sagt Düzen Tekkal. Mit ihren Schwestern kämpft sie dagegen an. Wo immer der Clan der Liebe auftaucht, steigt die gefühlte Lebensfreude. Das war nicht immer so. “Wir mussten uns unseren Platz erkämpfen“. Im Mutmachpodcast von Funke berichtet Düzen Tekkal über eine Jugend in Hannover in Coboystiefeln und Badeanzug, über die Entscheidung, in die Lebensfreude zu gehen, über ihre tätowierte Oma, die rauchte, trank und sich von Männern nichts sagen ließ, über die CDU mit und ohne Merkel, über heldenhafte Frauen, denen ihr Leben egal ist, über Diversität, die weh tut, über das unsichtbare Patriarchat und die Gefahr, sich an Kriege zu gewöhnen. Plus: Selbstbezogenheit und Weltschmerz helfen nicht weiter. Folge 593.

