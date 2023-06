Kann man im Urlaub besseren Schlaf trainieren, Markus Kamps?

80 Prozent der Deutschen schlafen nicht so gut wie sie könnten. Lässt sich in den schönsten Wochen des Jahres die Schlafqualität verbessern? Im Mutmachpodcast von Funke erklärt der Schlafexperte Markus Kamps, ob und wie sich die Nachtruhe in den Ferien verbessern lässt. Wieso ein Tagebuch hilft? Warum die Nächte ohne Partner sehr erholsam sein können? Sollte man das eigene Kopfkissen mitnehmen? Warum haben Schlafprofis immer einen Duft von zuhause dabei? Weshalb Wandern beim Schlafen hilft? Wie man schon zuhause einen erholsamen Urlaub vorbereiten kann? Warum Meerblick nicht immer wünschenswert ist? Weshalb Ouzo satt auch keine Lösung ist? Plus: Warum das Bett mit dem schlechtesten Blick auf den Fernseher das Beste ist. Folge 590.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

