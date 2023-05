Mutmach-Podcast: Warum war die ADHS-Diagnose eine Erlösung, Lea Streisand?

„Hart an der Peinlichkeit vorbei und manchmal mitten rein.“ Schonungslos offen plaudert die Berliner Schriftstellerin Lea Streisand im Mutmachpodcast von Funke über ihre Panikattacken und die erlösende ADHS-Diagnose, ihre Tournee mit Rammstein-Keyboarder Flake, die Steuersätze für Lesungen und ein dickeres Fell, das nicht wachsen will, über Fluch und Segen der vielen Antennen und schiefe Beurteilungen früherer Zeugnisse, die Kunst der Selbstfürsorge und und den Schreiner von nebenan, über Scham, Schuldgefühle und das tägliche Zuviel, über den Zauber der alten Ostberliner Künstlerszene, Flanieren mit dem Rad und über Gesprächstherapie, Psychoanalyse und den ADHS-Fragebogen. Plus: Ein Exemplar von „Hufeland, Ecke Bötzow“ zu gewinnen. Folge 578.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de