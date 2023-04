Habeck erlebt seinen Baerbock-Moment

Vettern-Geschichten, Umfragedellen und dauernd Ärger mit der Heizung: Robert Habeck sorgt im Alleingang für einen grünen Tiefflug, so wie vor zwei Jahren die geschätzte Kollegin Baerbock. Wie kommt der knuffige Knitter-Cowboy da wieder raus? Und was gibt´s noch Wichtiges, Witziges und Wirres im Mutmachpodcast von Funke? GroKo in Berlin als kleinstes Übel. Cat Stevens und Volker Wissing zum Geburtstag. Selfie mit Obama. Speed-Korallen, die Riffe retten. Lindner kriegt auf die Zwölf. Märchenjournalismus mit Chat-GPT. Straßenkatzen für Strafgefangene. Die CDU holt die Realität ein. Schulbusfahrerin gegen Saubären. Pauls und seine Kelly Family. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 562.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de