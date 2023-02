Fast weltexklusiv: Was bedeutet „Pistorius“?

Zirkus für Putin: Wie sich zwei merkwürdige Aktivistinnen eine PazifistInnen-Demo schön rechnen, wie Küsse per Bluetooth schmecken.

Verpassen wir das Leben, wenn wir am Wochenende ausschlafen wollen? Der Mutmach-Podcast von Funke startet in die neue Woche mit Witzigem, Wichtigen und Wirrem: Traurige Demo in Berlin. Poetry Slam mit KI. Black Panther Party als Namensgeber von Marvel Filmen.

Wildlingsbefall in Berliner Parks. Immer wieder FOMO. Bluetooth-Küsse durch einen Silikonmund? Jeans, gelbes Hemd und eine politische Berlinale. Empörte Parkanwohner kritisieren Baumschnitt von Wildlingen. Klimaaktivisten kleben an Tischen oder fällen jungen Ahorn vor dem Kanzleramt. Australien plant Meeresschutzzone im Südpolarmeer. Plus: Na endlich - erste Frühlingsboten heben die Stimmung. Folge 538.