Roland Kaiser: Sieben Fässer Gurkenwasser

Santa Maria und Kaisermania, Habeck kriegt Fracking-Sausen und der Jenny-Kuschel-Faktor - der Mutmach-Podcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche: Senfbonbons für nervige Halloween-Blagen. Jens Spahn als Berliner Bürgermeister? Gedränge-Drama in Seoul. Schräger Vogel entdeckt. Sparheldin Jenny Kuschel. Das neue F-Wort heißt Fracking. Spezialistentipp bei Atomalarm: In den Straßengraben hechten und Aktentasche übern Kopf. Kein TikTok vor dem Tempel. Das Murmeltier-Drama: Elon Musk muß jeden Tag aufs Neue Elon Musk spielen. Steuersünder Schuhbeck: Promiknast JVA Landsberg jetzt mit Tischtennisplatte. Kanada: Vergewaltigungsmaschinerie im Eishockey. Bunkerdrills für russische Kinder. Computerkids streamen, äh, strömen zum Kreisligakick. Plus: Alkoholtest mit Bestnote. Folge 469.

