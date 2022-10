Kretschmer, Baerbock, DJ Omid - warum Tanzen hilft

Welche Farbe nimmt das Chamäleon an, wenn es auf einen Spiegel gesetzt wird? Der klug-entspannte Professor Bernhard Poerksen erklärt am Experten-Mittwoch des Mutmach-Podcasts die ganz großen Fragen: Was ist wertvoller: ein Rosengarten oder eine Eigentumswohnung? Fünfte Gewalt - was nicht bei Precht/Welzer steht. Warum Kommunikation eine Lebenskunst ist. Weshalb bescheren uns Pandemie und Klimakrise unspezifische Verlusterfahrungen? Wo hat sich die Bachforelle versteckt? Warum war Social Media mal als digitale Hippie-Kommune geplant? Wieso halten die Gründerväter des Internets Facebook-Zuckerberg für einen Verräter? Wie lassen sich Trolle umdrehen? Wer ist der fröhliche Philosoph des Neudenkens? Wieso hieß der Shitstorm früher Flamewar? Was ist so toll an echtem Miteinanderreden? Warum Vertrauensnetzwerke so wichtig sind. Niklas Luhmann und eine Extraportion Kybernetik. Plus: unsere bisher längste Buchliste. Folge 467.

