Kretschmer, Baerbock, DJ Omid - warum Tanzen hilft

Akku im Gebüsch und neue Bäume, Basta-Scholz und Altersrassismus im Berliner Klub - der Mutmachpodcast startet mit Wichtigem, Witzigen und Wirren in die neue Woche: Wie nett darf man zu einer Postfaschistin sein? Kater-Boykott und Iran-Solidarität. Ukraine-Wiederaufbau und Gaspreisbremsspur. Rabenbesuch und feine Pilze. Interessenpunkte und Cannabis-Dollar für den marokkanischen König. Schleppnetzminus und die Tücken des E-Bike-Mietens. Trommeln statt Techno, Plus: Politik-Guru Jörg Quoos verrät, was wirklich wichtig wird. Folge 466.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Dem Mutmach-Podcast auf Instagram folgen.