Kretschmer, Baerbock, DJ Omid - warum Tanzen hilft

Putin, Rente, Katzen - Windkraft geht alle an. Im Mutmach-Podcast von Funke erklärt Felix Genze, Geschäftsführer der Windpunx, wann Strom wieder billiger wird, wie die positive Psychologie hilft, Windrad-Skeptiker zu überzeugen, was es mit der Fledermausabschaltung auf sich hat, warum in Bayern 2022 nur drei Windräder gebaut wurden, weshalb Rotorenbauer ihre Werke in Deutschland schließen, ob Katzen oder Windräder mehr Vögel schreddern, wann Schwefelhexafluorid endlich überflüssig wird und warum sich Investments in Windparks lohnen können. Plus: Windpsychologie - wie die Aussicht auf Rendite plötzlich Störgeräusche senkt. Folge 464.

