Fasten-Spezial: Dramatische Kefir-Beichte

Stefan Weil regiert Niedersachsen weiterhin, Udo Butter wird berühmt, KGB vs Rocco und seine Brüder - der Mutmach-Podcast von Funke präsentiert zum Wochenstart Wichtiges, Witziges und Wirres:

Niedersachsen bleibt Weil-Land. Micky Beisenherz und das verpasste Ska-Konzert. Energiefresser wie Flutlicht und Konzerte verbieten? Endlich äußert sich Außenministerin Baerbock zu den mutigen Frauen im Iran. Boomer-Eltern, die peinlich rumpunken. Steckt Putin hinter der Bahn-Sabotage?

CDU-fällt auf Fake-Skulptur von Konrad Adenauer herein. Mittellandkanal und Nazi-Porno. Erste Autogramme und Glückstränen in der Nacht. TrickTok Cannabis statt Schnaps für die AfD und eine Tasse aus SachsenAnhalt. Plus: Was politisch wirklich wichtig wird. Folge 460.

