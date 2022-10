Mutmach-Podcast: Fasten-Spezial für einen gesunden Darm

Kau-Training, Glaubersalz, Erleuchtung - im großen Fasten-Spezial des Mutmach-Podcasts von Funke berichten Suse und Paul von der Lust am Hungern und weiteren Abenteuern auf dem Zauberberg der Entsagung: Was will der gluckernde Bauch loswerden? Die Panik vorm Gemaule. Warum kauen alle so lange still vor sich hin? Lob dem Mittagsschlaf und Flugtiere mit Rüsseln. Wann kommt endlich die Erleuchtung? Bioimpedanz-Schnickschnack und Dinkelsemmeln. Eisenmangel oder vielleicht doch Mangan?

Plus: Erst Leberwickel oder Lymph-Gymnastik?

