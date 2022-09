Ist Markus Lanz ein Sexismus-Opfer?

Lanz erzählt viel über Deutschland und seine Medien. Lars Haider hat in seiner Lanz-Biografie viel Überraschendes zusammengetragen.

Ärmliche Kindheit, Gottschalk-Trauma, Top-Talker - die achterbahnartige Geschichte von Markus Lanz erzählt viel über Deutschland und seine Medien.

Lars Haider hat in seiner Lanz-Biografie viel Überraschendes zusammengetragen: Was nach der Show in der Garderobe wirklich passiert, warum Christian Lindner nicht zu Lanz geht, wer der geheimnisvolle zweite Markus ist, wie Lanz seinen Charme taktisch einsetzt, warum er im Herzen Reporter ist, wen er wählen würde und wie es sich anfühlt, wenn die ganze Republik wutschäumend über einen herfällt.

Plus: Ist Markus Lanz ein Opfer von Sexismus? Folge 454.

