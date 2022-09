Scholz und Merz: Was läuft da mit den beiden?

Ist das Oktoberfest ein Menschenrecht? Der Mutmach-Podcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigen und Wirren in die neue Woche. Mit dabei: Roland Kaiser und das Gendern, ein romantisches Candlelight-Dinner mit Friedrich Merz und Olaf Scholz, 70 Tonnen Scherben und das Glück der Photovoltaik, eine Zusatzversicherung für Oktoberfest-Corona, Gelbhaubenkakadus und Wolfgang Schäuble, die Psychologie des Sparens, Smileys am Heizkörper, Mufflons und Mogelpackungen, Reparieren und die Risiken der Gießkannenpolitik. Plus: Heizen als Charaktertest: Wer dreht zuerst am Thermostat?

