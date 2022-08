Die Habeck-Dämmerung

Sanna Marin, Olaf Scholz, Helene Fischer und der Winter of Love - der Mutmachpocast startet mit viel Tanzenergie in die neue Woche

Sanna Marin, Olaf Scholz, Helene Fischer und der Winter of Love - der Mutmachpocast von Funke und Berliner Morgenpost startet mit viel Tanzenergie in die neue Woche und einem Festival im Schlamm, Panzer-Biathlon, Anti-Sorgen-Training, Windradstolz und Regenfreude, anschwellende Habeck-Kritik, Halunken, die mit Halunken verhandeln, der selbsterfüllenden Prophezeiung vom Wutwinter, Lächeln als Waffe, Feiermetropole München, Balkan-Hits, Kühe im Laster, einer Fahndung nach dem guten Geist der Koalitionsverhandlungen und der Frage, was die Oder mit dem RBB gemeinsam hat. Plus: Funke-Politikchef Jörg Quoos erklärt, was diese Woche wichtig wird. Folge 437.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

