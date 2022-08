Sylt exklusiv: Christian-Lindner-Doppelgänger gesichtet

Und täglich grüßt der Untergang - Bestsellerautor Per Leo ("Mit Rechten reden") liefert am Expertenmittwoch eine fundierte Haltungsberatung: Warum reden alle vom Wutwinter und nicht vom winter of love? Worin besteht das Elend des Journalismus? Müssen wir die Documenta absagen? Darf man die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren ohne Anti-Demokrat zu sein? Was haben wir aus der Pandemie über unsere Emotionen gelernt? Kann man israelische Politik kritisieren ohne Antisemit zu sein? Soll Friedrich Merz mit einem Trump-Anhänger auftreten? Wie umgehen mit Hass im Netz? Und welchen Beitrag leistet die binäre Weltsicht mancher Medien zum verbreiteten Untergangsgefühl? Plus: Die Fata Morgana von Sylt. Der Mutmachpodcast von Funke und Berliner Morgenpost, Folge 435.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de