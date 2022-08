Mutmach-POodcast: Wann lädt Habeck zum Winnetou-Gipfel?

Trotzstolz, Madonna, Winnetou und ein Känguruh - zum Wochenstart liefert der Mutmach-Podcast von Funke und Berliner Morgenpost wieder Wichtiges, Wissenswertes, Witziges und Wirres: Bier im Brot, Old Shatterhand als preußischer Superheld, die irre Netflix-Serie "Kleo", neue Stunden- und Sekundenfreundschaften, Bäume wässern wie ein Profi, Winnetou als Nazi-Detox, taumelnde Triathleten, privater Kaufstop, zwei Männer starren mit dreckigen Flossen auf eine Wasserpumpe, Putin und die Tanzvideos von Sanna Marin, Regenprognosen als Lottospiel, der Geschmack des Wannsees, Aufsteiger Dimitrij Schaad und die alles entscheidende Frage: Wo kriegen wir Kernseife her? Plus: Politik-Guru Jörg Quoos erklärt, was diese Woche wichtig wird. Folge 440.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

