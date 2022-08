Beichte Deine Feriensünden, mein Sohn! MutmachSommerQuiz 4

Welcher Sonnenbrand war der Schlimmste? Was passiert, wenn man in Manchester Diesel statt Benzin tankt? Warum Dschungelmedizin in Machu Picchu? Wer fürchtet im Orkan auf dem Atlantik? Und wer kocht in aller Seelenruhe Suppe bei Windstärke 11? Plus: Schatzsuche in Petra, Schlangenbisse im Regenwald und politisch motivierter Urlaub in EU-Beitrittsländern. Folge 433 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de