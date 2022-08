Wo willst Du nie wieder Urlaub machen? MutmachSommerQuiz 3

Mit Gott am Strand, im Orkan auf dem Rostkutter, der Daumen des Gurus, Knarre im Flugzeug, Schweizer Backfisch, Affenklau auf Ameland, Autowrack und Glatze, der Retsina-Effekt, immer wieder Sardinien (und Neuseeland), Vatis Urlaubs-Instruktionen, joggingfaule Kreuzfahrer, Harry Potter geht immer, Flanieren auf der öligen Mole, nur einmal im Leben Flußkreuzfahrt, Promis im Kanu, Winken zu Abramowitsch, plötzlich fremd in den USA und kein Dreier im Van. Plus: Die beste Ferienmusik von Kruder&Dorfmeister, Henry Mancini und Tinariwen.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

