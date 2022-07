Kalmückien, Karohemd, Känguruh: MutmachSommerQuiz 2

Noppenslipper auf Schloß Elmau, Wolken wie Thomas Gottschalk und Kampfwandern wie McGyver, Jasmin und rote Beete, liebestolles Känguruh und erstmal ankommen, salziger Hafen und Früchtetee, Gras in Irland und Eule im Zimmer, Horrorflug nach Kalmückien und die ewige Falle Duty Free Shop, elende Steinhaufen, Karohemden im Schwarzwald, Auspuffe, die abfallen und Straßenräuber in Guatemala. Plus: Wollen wir uns nicht mal erholen, zur Abwechslung? Folge 429 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

