Dein peinlichstes Ferienerlebnis? MutmachSommerQuiz 1

Ballermann-Braut, Gnocchi in Nepal und das Pucci-Parfüm: Paul, Suse und Hajo Schumacher packen alles auf den Tisch, was je im Sommer geschah.

Die Machete aus Neuseeland und schwachsinnige Mitbringsel (eigentlich alle). Gesa aus dem Norden und Maria aus Griechenland. Windpocken auf der Alm und Wanderglück, aber erst Jahre später. Schildkrötenretten und Gnocchi in Nepal. Schreiende Rikschafahrer und korrupte Polizisten. Übelkeit in Australien und Heulen am Vulkan. Vermüllte Tunnel am Gardasee und Kuscheln mit Murmeltieren. Blumenhemden und Pucci-Parfum. Disko auf Kuba und die nette Französin. Plus: Zauberpilze bei der Fullmoonparty auf Koh Phangan. Folge 427 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de