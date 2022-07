Wer hat die Tickets, Schatz? Dämonenzoo zum Urlaubsstart 

Kaum naht der Urlaubsstart kriechen altbekannte Dämonen aus ihren Höhlen. Im Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost fragen sich Suse und Hajo Schumacher, wo Baerbock, Habeck, Scholz und andere Politprominente urlauben, ob ökologisches und ethisches Reisen überhaupt möglich ist, warum das klassische Berliner Wegebier so sexy für Touristen ist, weshalb Tierfotos am Wolfgangsee aus der Mode gekommen sind, ob wir Touristen von Einheimischen für angeschwemmtes Gammelfleisch gehalten werden und warum die Bedürfnisse von Kindern sehr hilfreich sein können. Plus: "Die blaue Blume" von Joseph von Eichendorff. Folge 425 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Achtung, Hörfreude: Am 18. Juli startet das große MutmachSommerSpezial mit Micky Beisenherz, Maren Urner, Raul Krauthausen und Wigald Boning.

