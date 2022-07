Boris Becker, Kanye West & der westfälische Romantik-Bulle

Markiert ein Waffenstillstand in der Ukraine wirklich ein Ende oder handelt es sich nur um die Pausentaste? Was hat es mit dem bewussten Entpaaren auf sich? Wie sich Beziehungen nach dem A-B-C-Prinzip beenden lassen. Was riesige Papierberge auf dem Schreibtisch mit einem guten Ende zu tun haben. Warum überall Cliffhanger und Beta-Versionen lauern, die ein Ende so schwer machen? Was, wenn wir das Ende gar nicht wollen, weil einfach eine/r stirbt? Warum Wegwerfen in echter Entspannung endet? Wie wandlungsfähig ist eine Persönlichkeit? Und was ist eigentlich well rounded ending?





Plus: Hajo erklärt etwas eigenwillig das Pareto-Prinzip. Folge 419.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de