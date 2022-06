Schule fertig, jetzt Karriere: Papa, was ist ein Dispo?

Hunderttausende junger Menschen wechseln derzeit aus ihrer gemütlichen Schulblase ins wilde Leben. Und der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost erklärt, weshalb die Welt nicht noch mehr Bachelors braucht, weshalb Umwege zum Ziel führen, wieso Geld und Sinn keine Gegner sein müssen, ob Eventmanagement oder Bootsbau im Trend liegt, warum Englisch keine Fremdsprache und Erdkunde überbewertet ist, was zu tun ist, wenn die Jugend sich dem "Schweinesystem" verweigert und immer noch nicht wissen, was ein Dispo ist. Plus: Neuseeland oder Gärtnerlehre? Natürlich Gärtnerlehre in Neuseeland. Folge 415.

Alles über Karriereberater Matthias Trüper.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de