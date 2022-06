Stefanie Stahl: lasst das innere Kind einfach chillen

„Ich hatte einen anhaltenden Zustand von Reinheit und Glückseligkeit“ - Bringt das Milliardengeschäft mit dem Selbstoptimieren mehr als gehobenes Entertainment? Warum sind Stefanie Stahl & Co. so erfolgreich? In der großen Wochenendfolge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost berichten Suse und Paul von ihren vielfältigen Workshop-Erlebnissen, überlegen, ob das ständige Gründeln in sich selbst zur Sucht werden kann und beantworten wirklich große Fragen: Macht Sprachlosigkeit glücklich? Wie erdet man sich richtig? Braucht jedes Alltagsproblem sofort einen Psychologen? Warum müssen wir ständig an uns arbeiten? Was unterscheidet das schottische Findhorn von der Rainbow Community in Neuseeland? Welche Workshops braucht die Welt unbedingt noch? Wer darf solche Trainings leiten? Plus: Sind psychedelische Pflanzen für jeden geeignet? Folge 413 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de