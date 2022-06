Wir - Die leeren Augen der Britney Spears

Habecks Bettenlager, Britneys leere Augen und der Jointbauer von Snoop Dog: Der Mutmach-Podcast startet mit guter Laune in die Woche. Und alte weiße Pfauen - dramatische Diagnose Baumwollallergie - Pistole aus dem 3D-Drucker - Helene Hegemann verstehen - eine Woche Fasten und dann einen Hamburger - der große Ladekabel-Schwindel - Schwarzbrache und Biokruste - lassen sich aus Kindern Terroristen züchten - die Hummel ist ein Fisch und Überleben in der Drama-Plastik-Welt. Plus: Das große Radregelquiz. Folge 411.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de