Wir - Eine Stunde Freundschaft mit Ildiko von Kürthy

Was Ildiko von Kürthy von ihrem blinden Vater gelernt hat, weshalb die Wechseljahre der Frau härter sind als die des Mannes, warum Jogginghosen verlieren, wie sich das Leben als Emanze in Kinderschuhen anfühlt, was es mit dem Tankdeckel-Triumph auf sich hat, weshalb Frauen so lange warten bis sie auf- und ausbrechen. Sie entschuldigt sich für ihren heiteren Hund Hilde, bekennt sich zur Peinlichkeitsresilienz und erfährt, dass Einsamkeit und Heldenwahn zwei ernstzunehmende Männerbeschwerden sind. Plus Exklusiventhüllung: Was Männer an Frauen wirklich beneiden. Folge 409.

Roman, Shows, Filme - hier findet sich alles von Ildiko von Kürthy.

Der Sex-Podcast für Erwachsene, von dem die Rede ist.

Besagtes Männerbuch mit kostenloser Leseprobe.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de