Wir - Benjamin von Stuckrad-Barre: "Kunst muss gar nix!"

Wie war das alles war mit Udo Lindenberg, Sven Regner, Max Goldt, Wiglaf Droste, Friedrich Küppersbusch, Harald Schmidt und Leander Hausmann? Was kostet eine bundesweite Bauzaunplakatierung? Benjamin von Stuckrad-Barre erklärt auch, warum er kein Talent zum Wohnen hat, ungern Menschen auf dem Land besucht und ein Leben ohne Vorgarten anstrebt, wie Kunst das Leiden transformiert, ob Rumlungern am Faxgerät der Karriere hilft, weshalb Kiffen in Freiburg auch keine Lösung ist und warum das Abhängen mit Musikern auf abgeranzten Backstage-Sofas das pure Glück bedeutet. Plus: Das Mysterium Udo Butter. Folge 407.

Das reporterpreisgekrönte Interview mit General Schönbohm und Jürgen Flimm.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de