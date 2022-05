Fast geheim: Diesen Sex-Podcast empfiehlt Jan Böhmermann

Jan Böhmermann und Hendrik Wüst, Fynn Kliemann und Elon Musk - Paul und Hajo Schumacher starten rasant in die neue Woche.

Kliemann-Panik, Deutschlands Letzter-Platz-Rekord beim ESC, das Grab von Kurt Tucholsky, die Frischkläse-Krise, Boomer-Ruhm bei Deutschlands härtestem Investigativ-Journalisten, Ausblick auf Urologen, Darmspiegelungen und Sex-Problemen älterer Herren, dem Absturz der FDP, den DJ´s Ernst&Alltag, der grausamen Logik des Amoklaufs, der nächsten Runde Elon Musk vs. Twitter, 16 Zentimeter Dämmschicht, Schmähgesang, Lars Windhorst in der 2. Liga, dem Tod von Shireen Abu Aldeh, Kieferorthopädie für den deutsche Wald, Blaubeeren aus Tunesien, Schnösel und Gorillaz und einer lebensgefährlichen Ahorn-Performance. Plus: Udo Butter und das Team.

Geheimtipp von Sexpodcast-Papst Jan Böhmermann.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de