Sex, Geld, Lügen: So schmutzig ist Podcasten wirklich

Führt Podcast zu besserem Sex? Was verdient man so? Wann fliegt ihr im Heli nach Sylt? Wer ist eigentlich Boris? Wie oft wolltet ihr hinschmeißen? Wie habt ihr Euch kenngelernt? Wie habt ihr Eure härteste Krise bewältigt? Wer war der beste Gast, die beste Gästin? Was sagen Eure Kinder? Wie übt man manipulatives Fragen? Waren es nur die langen Beine? Warum wollt ihr Olaf Scholz nicht interviewen? Ist Hajo ein böser alter Mann? Wer lacht über Suses Scherze? Wie wird man schneller? Warum hat Leere ihren Zauber? Woher nehmt ihr den Mut zur Peinlichkeit? Taugt Podcasten zur Familientherapie? Plus: der zarte Klang von Pauls Heckenschere. Folge 400.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de