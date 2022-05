Wir - Strategie im Ukraine-Krieg: Wo ist die Exit-Option?

Wer gut verhandeln will, braucht Knüppel und Schinken: der Spieltheoretiker Christian Rieck erklärt, warum Olaf Scholz durchaus schlau agiert.

Wie funktionieren schmutzige Spiele, warum sind Emotionen meistens hinderlich, weshalb braucht jede Eskalationsstrategie auch Auswege, was hat es mit dem Sanktions-Paradox auf sich, eröffnet Putins Eitelkeit neue Strategien, warum sollten sich Weicheier besser nicht als solche zu erkennen geben, wieso sollten Drohungen nicht leer sein, wie werden Strategien aus Versehen durchkreuzt, wieviel Macht haben symbolische Daten wie der 9. Mai, welche Tricks und funktionieren Finten besonders gut und warum hilft flusiges Denken nicht weiter. Plus: Ist Putin in Wirklichkeit ein getarnter Feminist? Folge 396.

