Wir - Sex ist wie Salat - dauert, aber ist gesund

"Kennst Du die stählerne Anakonda, Schatz?" Sex in Kriegszeiten, Sex als Spürspaß, Sex als Gesundheitsvorsorge. Wie eine Vulva aus dem Koma geholt wird, weshalb sich so viele deutsche Männer ihren kleinen Freund vergrößern lassen, warum Lachen und Sex Geschwister sind, was Schnackselstress bedeutet, warum Sex eine Form von Kommunikation ist, wie der Wurm zur Anakonda wird, weshalb Senioren richtig viel guten Sex haben (könnten), wieso Deutschland mehr Sexualerziehung braucht, warum wir oversexed und underfucked sind, weshalb "Schamlippen" nicht existieren, wie Spürspaß entsteht, warum "Nö" ein toxisches Wort ist, weshalb Viagra erlaubt ist, wieso Männer in den besten Jahren nicht mehr können oder wollen, wieso guter Sex auch Friedensarbeit ist, was Profis unterm Hasenkostüm tragen und warum guter Sex oft im Wald beginnt. Plus: die schlimmsten Sexkiller aller Zeiten. Folge 393.

"Ich frage für einen Freund" - Der Sex-Podcast mit Katrin Hinrichs und Hajo Schumacher

