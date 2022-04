Wir - „Stell Dir vor es ist Krieg – ..."

„Ich bin nicht der Typ, der im Restaurant einen Aufriss macht“, in der Montagsfolge des Mutmach-Podcast fragen sich Paul und Suse, ob das Lady Menu nur noch an Boomer ausgegeben werden soll? Woher das Wort Ostern stammt? Wie Ostern in der Ukraine gefeiert wird? Welches Motto die Ostermärsche haben? Was es mit der Rekordzahl von Buckelwalen vor der japanischen Küste auf sich hat? Ob Putin auch Elefanten jagt? Ob es bald in Ägypten eine Brotrevolution gibt? Warum russische Soldaten erstmal Sklaven sein müssen? Plus: Silberrücken Hajo berichtet über die amerikanische Luftbrücke nach Polen und wie sich das Land nach zwei Jahren Pandemie verändert hat. Folge 389 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.. .

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de