Wir - Alle lieben Robert Habeck - ein Drama mit Ansage

Robert Habeck, Andrij Melnyk, Frank-Walter Steinmeier, Gil Ofarim, Helmut Schmidt und Bruce Willis. Warum wir uns an "radikale Nicht-Beschönigung" gewöhnen sollten, wie sich ein Konzert mit Maske und erschlaffter Tanzmuskulatur anfühlt, weshalb der Tanz auf dem Vulkan okay ist, aber nicht am Rand, weshalb "Authentizität" ein Unwort ist, was es mit Farnwedeln aus Chemnitz auf sich hat, warum "Aphrasie" einen gewissen Reiz hat, wieso Fotos mit Wladimir Klitschko besser im Sitzen gemacht werden sollten, weshalb wir Robert Habeck unbedingt beschützten müssen und wieso Autarkie eine romantische, aber falsche Idee ist. Plus: Ein richtig guter Serientipp. Folge 384.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de