Wir - Pendelbusse aus Putins Bombenhagel

"Eine große schwarze Wolke der Trauer hing über dem Bus" - Im Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost berichtet Andreas Tölke von Menschen, die an Grenzübergängen erfrieren, über Moldawier, die fürchten, dass Odessa fällt, von Hipster-Bräuten mit Straßenhunden, Großmüttern, die Putin verfluchen und von jungen Frauen und ihren Kindern, die voller Trauer zurückblicken auf ihre Liebsten, die im Krieg bleiben. Plus: die Lehren aus dem Flüchtlingswinter 2015/16 und die Zwei-Klasssen-Gesellschaft der Geflüchteten.

Frühere Folgen mit Andreas Tölke: Der gute Mensch von Berlin und Baerbock, Moria und ein Orden

Spenden an Be an Angel e.V.: IBAN DE37100708480145225900, BIC DEUTDEDB110

Die Homepage des Vereins Be an Angel

Andreas Tölke aus Moldawien auf Instagram und Facebook

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de