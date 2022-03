Wir - „Mama, Papa, kommt jetzt der 3. Weltkrieg?“

Prof. Michael Kölch erklärt im Mutmach-Podcast, was Kinder und Jugendliche jetzt brauchen, welche Ängste Putins Angriff auf die Ukraine auslöst, wie dem Krisengewirr aus Pandemie und Krieg zu begegnen ist, wie Gastgeber mit geflüchteten ukrainischen Kindern umgehen sollten und beantwortet weitere drängende Fragen: Was macht unsere Kinder resilient? Wo gibt es Hilfe? Warum brauchen gerade stille Kinder besonders viel Aufmerksamkeit? Werden die Corona-Jahrgänge eines Tages diskriminiert werden? Wie meistern wir künftige Krisen? Weshalb sind zuverlässige tägliche Strukturen so elementar für eine gesunde Psyche? Plus: Warum Wellness und Komfortzonen oft der falsche Ansatz sind. Folge 379.

https://krisenchat.de – ein Angebot für Kinder- und Jugendliche in Not, auch in russischer und ukrainischer Sprache

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de