Wir - Annalena Baerbock, plötzlich Deutschlands Stolz

Deutschlands neuer Superstar - die grandiose Wiederauferstehung der Annalena Baerbock. Und sonst? Warum Sonnenblumenöl das neue Klopapier ist, weshalb Windräder so seltsam zusammenstehen, welche einzigartige Chance sich Olaf Scholz bietet, ein neues deutsches Wirtschaftswunder zu entfachen, was ein Fernsehabend alles auslösen kann, welche Versäumnisse der früheren Verteidigungsministerin von der Leyen anzulasten sind, warum unsere Angst Putins mächtigster Verbündeter ist, was wir von Arnold Schwarzenegger und Doris Dörrie lernen können und die große Charakterfrage, ob die Deutschen auch nach dem Wegfall der Corona-Regeln verantwortungsvoll mit der Maske umgehen. Plus: Was wäre, wenn Europas Frauen vereint für Frieden sorgen? Folge 378.

Yael Deckelbaum und der Marsch der Mütter

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de