Wir - Wege aus der Angst

Suse und Paul spekulieren über zahllose verwaiste Kinderwägen an polnischen Bahnhaltestellen und wie Tinder der psychologischen Kriegsführung dient. Wie Fotos auf Instagram unterschiedliche Geschichten über den russischen und ukrainischen Präsidenten erzählen. Wieso Chaos ein Mittel der Kriegsführung ist und der russische Geheimdienste an schlechtes Laientheater erinnert. Plus: Warum die Emotion ein Lama ist, der zu Besuch kommt. Folge 374 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de