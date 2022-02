Wir - Lars Christmas und Wilson Blue

Erklären statt feuern - warum die Causa Martenstein ein ungutes Ende nahm. Zum Wochenstart fragen sich Paul Schumacher und sein Podcast-Praktikant Hajo, was Kommentare dürfen, warum Kippfenster verboten gehören und genießen gemeinsames Renovieren der Schmodderküche. Außerdem erklären sie den nächsten heißen Trend namens Phonk, feiern Zuckerbergs 500-Milliarden-Verlust und die Bibel, wünschen ich einen schlaueren Umgang mit Antisemitismus, wähnen das nächste Supervirus auf der Berghain-Toilette, fragen sich, was das Besondere an Spieleiern ist, die in Mineralwasser gebraten wurden, bewerben sich nach den Ochsenknechts nun auch für eine Familien-Reality-Show, bekennen sich zu Joker und Isnogut und fordern Ergometer für Internetsüchtige. Plus großer Praxistest: Impfzertifikate kopieren oder fotoshoppen? Folge 370 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

