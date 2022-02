Wir - Küsschen, Küsschen und Mutti ist die Beste

Ob Testosteron unter Alkoholeinfluss aggressiver macht? Warum die Bonobos erst immer Sex haben, bevor gegessen wird? Was die Kultur der Ehre mit weißen Männern macht? Warum Scherzvideos bei denen etwas schief geht, im Gedächtnis hängen bleiben? Was der Sozialpsychologe Erich Fromm mit Pygmäen zu tun hatte? Plus: Tipps, wie ich konstruktiv mit meiner Wut umgehe. Folge 369 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

