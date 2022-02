Wir - „Dieser Planet ist halt ein total heißes Teil“

Warum ein einziger Blickaustausch mit der Performancekünstlerin Marina Ambramovic´ manche Menschen zum weinen bringt? Welche Sprache Steine und Pflanzen am besten verstehen. Wie sich eine Baumumarmung anfüllt. Weshalb Betonrasen keine Alternative ist. Warum das Obere vom Unteren getrennt ist und es dringend mehr Kriegerinnen und Krieger geben muss. Plus: Warum Pflanzen ihr Schicksal so bedingungslos akzeptieren können. Folge 367 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.

Kriegerinnen-Workshop mit Annika Köppern und Suse Schumacher.

Filmtipp: Innsaie – the Power of Intuition, 2016

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de