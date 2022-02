Wir - Bin ich noch Boomer oder Generation X?

„Raubtierblicke aufgrund von Arbeitshosen in der S-Bahn“ - Warum starke Kerle mit Goldkettchen unbedingt Baumstämme werfen müssen? Ob es noch richtige Mädchen gibt? Wie man kokett ein Bier ausschlägt? Ob eine indische Barbie ein gutes Geschenk für kleine Jungen ist? Warum ein autonomes Selbstbild immer noch gefeiert wird? Plus: Warum am Ende doch alles wieder mit dem Klimaschutz zusammenhängt. Folge 365 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de