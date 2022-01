Wir - Mama flirtet mit Micky, Vati mit dem Saugwischer

Zum Wochenstart dreht sich der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost um grinsende Ferkel, verbotene Substanzen im Urin, den epischen Kampf Neil Young vs. Wendler, den nimmermüden Hauselfen Dobbie, einen Justizminister als DJ, greenwashing in der Landwirtschaft, die alltägliche Kaffeefalle, Wild- und Duschpinkler, Brennnesseln als Signalgeber, einen Trick für mehr Energie am Tag, Völlerei gegen schlechtes grünes Gewissen und die zentrale Frage: Wer ist dieser Micky Beisenherz? Plus: Besser schlafen für Fortgeschrittene. Folge 364.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de