Wir - Sexuelle Belästigung am Lagerfeuer

Überlegen Mutter und Sohn, was Kaffee trinken mit Berliner Straßennamen zu tun hat? Wie die Komponisten Johann Sebastian Bach und Carl Gottlieb Hering mit psychoaktiven Drogen in Berührung kamen. Wie man Nackenkissen richtig anlegt. Was das Drama junger Ehen ist und wie schön es ist, wenn man keine Familie und keine Kinder hat. Warum Nein sagen, ganz schön schwer sein kann. Plus: Die Grabstein-Übung zum mit machen. Folge 363. Des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de