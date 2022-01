Wir - Endlich Ruhe – wenn Omikron die Wohnung verlässt

In Ihrer Wochenfolge stellen sich Cat-Woman Suse und Robin Paul die unmoralische Frage, ob die deutschen Handballmannschaft mit Omikron gegen Russland spielen sollte? Was das pandemische Bewusstsein für Sportveranstaltungen in Zukunft bedeutet. Welches Ereignis sie besonders getriggert hat. Warum Eisfische eine richtig gute Kinderstube haben. Warum Mönche immer recht haben. Warum Ikea seine Preise erhöht. Wie lange Boomer aufs Handy starren. Plus: Sitztherapie für Montagsspaziergänger. Folge 362 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

