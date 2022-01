Wir - Dürfen Infizierte die Geschirrspülmaschine ausräumen?

„Wir können nicht kommen, meine Frau hat Corona.“ Was hat das Freilassen eines Salzwasserkrokodils mit dem Ende der Pandemie zu tun? In der Wochenendfolge sprechen Suse und Paul mit dem bekanntesten deutschen Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar über mögliche 200.000-Inzidenz-Werte in drei Jahren. Was Wählscheibentelefone mit alter Kultur zu tun haben. Warum die Gesetze der Aufklärung nicht für Deutschland gelten. Warum Lust auf Neues kein Muss ist und was das mit Terravision zu tun hat. Plus: Warum Impfen nicht zur Pflicht werden sollte. Folge 361 des Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.. Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de