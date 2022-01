Wir - Schon wieder Brad Pitt & Angelina Jolie

"Irgendwer muss doch den Laden zusammenhalten“, wenn Vati Sabbatical macht, läuft nichts mehr. In ihrem dritten gemeinsamen Podcast rätseln Mutter und Sohn Schumacher, wieso Frauen einen Jagdschein brauchen, was Brad Pitt, Elon Musk und Heidi Klum für Hobbies haben, warum Tennisclubs sich oft stereotypisch zeigen, wieso junge Leute ihre Freizeit lieber flexible gestalten, ob das Smartphone dement macht, wie Computerspiele die Zellregeneration unterstützen, was Landschaftsbauer in der Quarantäne machen, wie Tränen eine Handballkarriere beendeten und ob Brot backen eine sinnvolle Pandemietätigkeit ist. Folge 358 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de